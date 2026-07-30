Il destino di Zirkzee e Kean potrebbe incrociarsi sul mercato, con il Como protagonista
VIDEO VN - Atta: “Stiamo crescendo, sopratutto in questo aspetto”
Dopo aver rinforzato difesa e centrocampo, il mese di agosto sarà quello dedicato all'attacco. Fabio Paratici dovrà rinforzare il trio offensivo per Fabio Grosso. Molto dipenderà dal futuro di Moise Kean, come si legge sulla Nazione. Il Como continua ad essere interessato, soprattutto per la volontà di Fabregas. Ai Lariani piace anche Joshua Zirkzee, che lo stesso Paratici tiene d'occhio, un vero incrocio di mercato.
Le aliLa Fiorentina dovrà intervenire anche sulle ali. Sfumati Alaijbegovic e Koleosho, i profili trattabili sono alti: Bakayoko, Lang, Zhegrova e Cancellieri restano nella lista viola.
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