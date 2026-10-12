Dopo il crollo difensivo di Genova, Vanoli deve trovare una soluzione alternativa stabile, che non rappresenti soltanto una risposta d’emergenza. Oltre alla coppia centrale, il tecnico dovrà definire le gerarchie sulle fasce, chiudendo la fase di sperimentazione che ha coinvolto Valdepeñas e Viery a sinistra e Jimenez, João Mário e Dodô a destra.

Sulla corsia destra Jimenez sembra aver guadagnato terreno sulla concorrenza, ma la sua spiccata propensione offensiva si accompagna a una collaborazione insufficiente nella fase difensiva. Un limite che Vanoli dovrà considerare nella ricerca di maggiore equilibrio e protezione del reparto arretrato.

Già contro il Como potrebbe quindi essere proposto un nuovo assetto, con Viery forte candidato a giocare da centrale e João Mário sulla fascia destra. In questa eventualità, Jimenez potrebbe essere utilizzato a partita in corso. Lo scrive la Nazione.