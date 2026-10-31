Alex Jimenez è diventato una risorsa fondamentale per l’attacco della Fiorentina: con due gol e tre assist ha partecipato direttamente a cinque delle undici reti viola in campionato, pari al 45,5%. Dopo il gol contro l’Inter a San Siro, lo spagnolo ha fornito il cross per il pareggio di testa di Njie contro l’Atalanta. La sua capacità di accompagnare l’azione, raggiungere il fondo e offrire soluzioni sulla destra rappresenta una certezza per Vanoli, in una squadra ancora alla ricerca di continuità offensiva.

Per il ventunenne cresciuto nel Real Madrid, Firenze rappresenta anche un’occasione di riscatto personale dopo l’addio burrascoso al Milan, segnato dai dissidi con Allegri, e il successivo passaggio al Bournemouth. La maglia viola gli sta restituendo centralità e continuità, ma il rendimento dovrà essere confermato durante tutta la stagione per convincere la società a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro.

Nelle valutazioni economiche peserà anche il riscatto di Dragusin, per il quale la Fiorentina avrebbe già previsto, quasi certamente, un investimento di 17,5 milioni di euro. L’impegno per il centrale dovrà quindi essere considerato insieme all’eventuale acquisto definitivo di Jimenez. Per lo spagnolo una decisione è ancora prematura, ma mantenendo questo rendimento offrirà al club motivi concreti per puntare su di lui. Lo scrive la Nazione.