VIDEO - Vanoli difende De Gea e bacchetta Oulai: "Quel giallo non è da Kanté"

Paolo Vanoli vuole che la sosta di novembre serva a far ripartire la Fiorentina sul piano fisico e mentale, dopo due mesi di rendimento altalenante. Lo staff lavorerà per recuperare Luca Ranieri, partito dalla panchina contro la Juventus, e soprattutto Atta, Pongracic e Parisi, ormai vicino al rientro in gruppo. Sul piano mentale il tecnico vuole evitare quanto accaduto dopo la pausa di ottobre, quando qualche elogio di troppo ha inciso sul rendimento di alcuni giocatori. Il riferimento è soprattutto a Cher Ndour, autore di un gol da 70 metri contro la Polonia Under 21. L’altro obiettivo è ritrovare il miglior Nicolò Fagioli, decisivo nella risalita viola verso la salvezza nella seconda parte della scorsa stagione.

Dopo la seduta di scarico di oggi, la squadra avrà qualche giorno libero prima di riprendere gli allenamenti al Viola Park. Il campionato si fermerà per una sola settimana, una pausa più breve rispetto a quella di ottobre che permetterà allo staff di calibrare meglio i carichi in vista della trasferta di lunedì 23 novembre contro il Monza all’U-Power Stadium. Intanto, la Primavera di Andreazzoli ha perso 2-3 in casa contro il Como. Il doppio vantaggio firmato da Croci e Campaniello è stato ribaltato nella ripresa da Ballone, Zamagni e Cassano, a segno nel giro di 15 minuti.

Sei viola partiranno per le nazionali. Fagioli raggiungerà l’Italia maggiore e Ndour l’Under 21 azzurra. Beto risponderà alla chiamata della Guinea-Bissau, Oulai a quella della Costa d’Avorio e Alieu Njie alla prima convocazione con la Svezia maggiore. Il viaggio più impegnativo toccherà a Franco Mastantuono, atteso da un nuovo ciclo di partite oltreoceano con l’Argentina. Lo scrive la Nazione.