Nazione: “Il ‘Vanolismo’ è agli sgoccioli. Niente Pioli, piste Gotti o Cioffi”

La Nazione sul futuro dell'allenatore viola

Redazione VN 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 06:23)

Il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina è sempre più incerto e legato alle decisioni di Fabio Paratici, nuovo Head of Football viola atteso a Firenze entro il 5 gennaio. Dopo la sconfitta contro il Parma, i numeri inchiodano Vanoli come il peggior allenatore dell’era Commisso. I pochi segnali positivi della stagione sono stati annullati da risultati negativi che hanno complicato la corsa salvezza.

Le priorità indicate dal tecnico al suo arrivo — solidità difensiva, gestione dei momenti chiave e gioco di squadra — sono rimaste disattese, come dimostrato anche al Tardini: 28 gol subiti in campionato, reti incassate nei momenti cruciali e troppe iniziative individuali, con Kean simbolo di una squadra poco corale. Del cosiddetto “vanolismo” non si è vista traccia, mentre hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni pubbliche, prima del silenzio stampa imposto dal club.

Prima ancora di intervenire sul mercato, Paratici dovrà valutare la posizione dell’allenatore: la sfida di domenica contro la Cremonese potrebbe essere decisiva, perché senza una vittoria l’esonero appare probabile. La fiducia iniziale è stata erosa dalle tre sconfitte su quattro negli scontri diretti di dicembre. In caso di cambio, esclusi Pioli e altri profili, restano in corsa Gabriele Cioffi e Luca Gotti. Lo scrive La Nazione.