Il duello tra Morten Frendrup e Nicolò Fagioli sarà una delle chiavi tattiche di Genoa-Fiorentina. Entrambi fondamentali per gli equilibri delle rispettive squadre, interpretano in maniera diversa il ruolo di centrocampista davanti alla difesa.

Frendrup è il motore del Genoa di De Rossi: un recuperatore di palloni che unisce intensità, aggressività e lettura anticipata delle situazioni. Contrasti, pressing e coperture sono le sue qualità principali.

Fagioli è invece il regista della Fiorentina di Vanoli, chiamato a ordinare la manovra, dettare i tempi e trovare linee di passaggio per superare la pressione avversaria. Il confronto tra la capacità di recupero del danese e le geometrie dell’azzurro potrebbe incidere sull’andamento della partita. Lo scrive la Nazione.