Arthur Atta salterà la sfida contro il Genoa: nemmeno la lunga sosta ha risolto i problemi fisici che lo accompagnano dall’arrivo a Firenze. La Fiorentina ha indicato un «sovraccarico funzionale all’addome», senza però comunicare tempi di recupero. La persistenza dei fastidi alimenta la preoccupazione, anche se parlare di cronicità senza ulteriori elementi clinici sarebbe prematuro.

In precedenza, per spiegare le assenze contro Pisa e Signa, il club aveva fatto riferimento alla necessità di recuperare la migliore condizione. Solo contro il Frosinone, a fine agosto, il francese ha completato una partita. Vanoli non ha fornito scadenze per il ritorno: «I tempi di recupero? Meglio non dirli, non si sa mai».

La Fiorentina rischia quindi di dover rinunciare ancora a lungo a un giocatore acquistato in estate per 25 milioni di euro, in un centrocampo già numericamente ridotto. L’emergenza non è ancora certificata, ma l’incertezza sul rientro e la continuità dei problemi rendono la situazione sempre più delicata. Lo scrive la Nazione.