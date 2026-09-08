Fabio Grosso già da qualche tempo era in rotta con Paratici: ecco i retroscena dell'esonero del tecnico

Redazione VN

Ci sono certamente le tre sconfitte in altrettante gare, ma non soltanto questo dietro alla decisione di separarsi con Fabio Grosso. La Nazione prova a ricostruire i motivi di un addio precoce con il campione del mondo 2006 e racconta di un rapporto con Paratici increspatosi molto nelle ultime settimane.

Mercato e gestione

Al centro di tutto il mercato: il tecnico si è lamentato perché nelle tante spese le sue richieste non sono state del tutto ascoltate, in primis su Thorstvedt. Poi il reparto offensivo e la gestione del caso Kean, passato al Como: quel "Se lo avessi avuto lo avrei utilizzato" in riferimento all'attaccante non è piaciuto. E forse anche il rapporto con alcuni calciatori non è stato proprio idilliaco, con tanto di risposte sul campo insufficienti. Forse il primo Fabio avrebbe voluto una squadra diversa, mentre il secondo si aspettava i risultati.
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