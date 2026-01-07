La Fiorentina vuole rinforzare l'attacco con diversi esterni. Il primo è stato Manor Solomon, ma Fabio Paratici sta seguendo diversi profili. Secondo la Nazione, oltre ai soliti Dominguez e Ngonge, il club viola starebbe seguendo un giovane talento del Modena, che piace tanto a Roberto Goretti:
La Nazione
Nazione: “Goretti segue un giovane talento della Serie B per l’attacco”
Nome nuovo per l'attacco della Fiorentina
In attacco è spuntata la candidatura di Ngonge, un antico amore dei dirigenti della Fiorentina. In prestito al Torino ma ancora di proprietà del Napoli. C'è un nome nuovo fra gli esterni offensivi. A Dominguez (che resta in questo momento il preferito pur giocando prettamente sulla corsia mancina) e Baldanzi (un po' più trequartista), si aggiunge un talentino che piace a tanti, tra cui il ds viola Goretti. Si tratta di Yanis Massolin, che dal centrocampo in avanti può ricoprire diversi ruoli. Classe 2003 che gioca nel Modena, di cui gli addetti ai lavori parlano particolarmente bene.
