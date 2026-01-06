TS: “Paratici alla ricerca di un’altra ala. Tutti i nomi sulla lista del ds”

Vanoli ha deciso di schierare subito Manor Solomon dandogli 25' che ha ben sfruttato con il cross dal quale è scaturito il gol di Moise Kean. Vanoli è tentato di lanciarlo titolare già contro la Lazio mercoledì anche se il giocatore deve ritrovare il ritmo partita visto che in questi 6 mesi al Villarreal ha giocato solo solo 358’.