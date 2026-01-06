TS: “Paratici alla ricerca di un’altra ala. Tutti i nomi sulla lista del ds”

Vanoli ha deciso di schierare subito Manor Solomon dandogli 25' che ha ben sfruttato con il cross dal quale è scaturito il gol di Moise Kean. Vanoli è tentato di lanciarlo titolare già contro la Lazio mercoledì anche se il giocatore deve ritrovare il ritmo partita visto che in questi 6 mesi al Villarreal ha giocato solo solo 358’.
I nomi che Fabio Paratici sta valutando
Paratici vuole regalare un'altra ala al tecnico viola. Tra i giocatori in lizza c'è l’esterno del Bologna Dominguez. Piace anche Cyril Ngonge, esterno del Napoli in prestito al Torino, chiuso dal modulo e che interessava ai viola già quando vestiva la maglia del Verona. Poi c'è Boga, in una trattativa nella quale potrebbe finire anche Richardson, voglioso di tornare al Nizza.
Attenzione anche ai movimenti in difesa. Spunta un nome nuovo: Vavro, ex meteora della Lazio elogiata invece da Guardiola come difensore del Copenhaghen. Lo slovacco ora è del Wolfsburg ma trova poco spazio. Lo riporta Tuttosport.
