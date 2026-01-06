Nazione: “De Gea, le parole al gruppo e quel messaggio agli scontenti”

Nazione su David De Gea

Redazione VN 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 10:40)

La fascia da capitano non cambia David De Gea, ma ne ufficializza il ruolo centrale all’interno della Fiorentina: guida tecnica ed emotiva dello spogliatoio. Con alle spalle 545 presenze al Manchester United, il portiere spagnolo non è mai arrivato in punta di piedi, ma ora quel carisma è sancito formalmente da un simbolo che ne certifica lo status e l’autorità.

Per De Gea si tratta anche di un ritorno al passato, visto che in Premier League aveva già indossato la fascia con i Red Devils. Da quando è diventato capitano in viola, la squadra ha cambiato passo: due vittorie nelle ultime tre partite, solo due gol subiti e un clean sheet che mancava da fine settembre. Difficile parlare di semplici coincidenze: la sua presenza ha portato ordine, serenità e senso di responsabilità.

Leader vero, De Gea è il punto di riferimento nei momenti chiave: parla alla squadra prima delle partite, prende la parola alla ripresa degli allenamenti e in conferenza stampa non si sottrae alle responsabilità, ammettendo errori e mandando messaggi chiari a chi è scontento. Si sente ormai un fiorentino acquisito, soffre le critiche come uno del posto e incarna pienamente il ruolo di capitano, dentro e fuori dal campo. Lo scrive la Nazione.