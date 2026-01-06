Il Corriere dello Sport attacca il parterre di tribuna del Franchi. Qui vi proponiamo parte dell'editoriale di Cristiano Gatti, dove critica fortemente il comportamento dei tifosi viola:
CorSport attacca il parterre: "Luogo di ferocia verbale e modi energumeni"
In fondo che ci vuole: corso di autocontrollo zen, casco da football americano con la grata davanti e volendo esagerare un pratico paradenti. Poi qualsiasi allenatore può passare tranquillamente sotto la tribuna centrale di Firenze. Un’esperienza di vita che tutti i mister dovrebbero provare, perché una volta passati di lì è poi possibile affrontare serenamente anche l’eventuale soggiorno in un carcere turco. Vero, non manca niente a nessuno degli altri stadi italiani, men che meno nelle curve, ma dovendo scegliere quale siano i cento metri più truci, questo parterre viola può vincere il titolo. Rispetto alle curve, qui c’è la vertigine unica del contatto diretto. L’allenatore sta proprio lì sotto, a un tiro di sputo dallo sfogatoio. Una curva dritta, se passa l’ossimoro. Con il tocco di classe del ceto sociale, decisamente poco pop, decisamente alto-borghese. È così, la tribuna della Fiorentina sta diventando leggenda. Un luogo di ferocia verbale e modi energumeni, un non luogo di risentimenti viscerali e pulsioni selvagge. Quel Vanoli, che dopo il gol miracoloso di Kean al 92’ contro la Cremonese non riesce a trattenersi dal voltarsi e dal manifestare - diciamo così - un moto di istintiva rivincita, quel Vanoli è solo la naturale celebrazione di un rito ormai antico. Non c’è allenatore viola dell’ultima era glaciale che non abbia assaggiato il trattamento signorino alle sue spalle.
