Sulle pagine de La Repubblica, quaranta ebrei e tifosi fiorentini hanno scritto una lettera al neo acquisto viola, Manor Solomon:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Lettera a Solomon: “Benvenuto a Firenze. Ti auguriamo di essere valutato in campo”
La Repubblica
Lettera a Solomon: “Benvenuto a Firenze. Ti auguriamo di essere valutato in campo”
La lettera di 40 tifosi viola a Manor Solomon
Benvenuto a Firenze e nella Fiorentina. Sentiamo il dovere di esprimerti la nostra solidarietà per le parole ricevute che vanno oltre una polemica politica: segnalano un antisemitismo che oggi si traveste da antisionismo. Le accuse di un amministratore pubblico di Sesto Fiorentino e di un rappresentante istituzionale della città di Firenze sono gravissime, ma i fatti dicono altro. Il 18 ottobre 2023 Solomon ha commentato l'esplosione di un ospedale a Gaza — poi attribuita a un razzo della Jihad Islamica — affermando che «i terroristi uccidono il loro stesso popolo e accusano Israele». Commentare la dinamica dei fatti non lo rende degno di vestire la maglia viola? C'è stato nei suoi confronti un antisemitismo che non c'entra nulla con lo sport. Solomon, Firenze non è solo questo, è anche memoria, accoglienza, rispetto. Ti auguriamo di essere valutato solo per ciò che farai in campo, con la maglia viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA