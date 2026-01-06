Rep: “Con la difesa a quattro la svolta. Cosa comporterebbe vincere all’Olimpico”

Viola News
Contro la Lazio la Fiorentina ha l'occasione per trovare continuità
La vittoria con la Cremonese ha rilanciato la Fiorentina. I tre punti hanno riportato la squadra all'ultimo posto non in solitaria e hanno accorciato il gap con il Genoa quartultimo. Da quando Vanoli è passato alla difesa a quattro i risultati si sono visti: sei punti in tre partite con tre punti recuperati sul Verona, quattro sul Pisa, cinque sul Genoa, due su Lecce, Parma e Cagliari e cinque proprio sulla Cremonese.

Per continuare su questa scia serviranno punti anche nel ciclo di partite che segue: Lazio, Milan, Bologna. Le concorrenti in questa giornata di campionato avranno avversarie non semplici e l’unico scontro diretto sarà Cremonese-Cagliari. Vincere all'Olimpico vorrebbe dire approfittare dei altri passi falsi delle dirette concorrenti e dare continuità alla crescita del gruppo.

Una condizione fisica migliorata, lo spirito di gruppo con tutta la panchina corsa a festeggiare dopo il gol vittoria di Kean, , le prestazioni di Fagioli e Gudmundsson e il primo impatto di Solomon decisamente positivi. Lo riporta La Repubblica.

