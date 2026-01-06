Rep: “Con la difesa a quattro la svolta. Cosa comporterebbe vincere all’Olimpico”

La vittoria con la Cremonese ha rilanciato la Fiorentina. I tre punti hanno riportato la squadra all'ultimo posto non in solitaria e hanno accorciato il gap con il Genoa quartultimo. Da quando Vanoli è passato alla difesa a quattro i risultati si sono visti: sei punti in tre partite con tre punti recuperati sul Verona, quattro sul Pisa, cinque sul Genoa, due su Lecce, Parma e Cagliari e cinque proprio sulla Cremonese.