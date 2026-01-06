La vittoria con la Cremonese ha rilanciato la Fiorentina. I tre punti hanno riportato la squadra all'ultimo posto non in solitaria e hanno accorciato il gap con il Genoa quartultimo. Da quando Vanoli è passato alla difesa a quattro i risultati si sono visti: sei punti in tre partite con tre punti recuperati sul Verona, quattro sul Pisa, cinque sul Genoa, due su Lecce, Parma e Cagliari e cinque proprio sulla Cremonese.
Rep: "Con la difesa a quattro la svolta. Cosa comporterebbe vincere all'Olimpico"
Rep: “Con la difesa a quattro la svolta. Cosa comporterebbe vincere all’Olimpico”
Contro la Lazio la Fiorentina ha l'occasione per trovare continuità
Per continuare su questa scia serviranno punti anche nel ciclo di partite che segue: Lazio, Milan, Bologna. Le concorrenti in questa giornata di campionato avranno avversarie non semplici e l’unico scontro diretto sarà Cremonese-Cagliari. Vincere all'Olimpico vorrebbe dire approfittare dei altri passi falsi delle dirette concorrenti e dare continuità alla crescita del gruppo.
Una condizione fisica migliorata, lo spirito di gruppo con tutta la panchina corsa a festeggiare dopo il gol vittoria di Kean, , le prestazioni di Fagioli e Gudmundsson e il primo impatto di Solomon decisamente positivi. Lo riporta La Repubblica.
