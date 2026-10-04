Con la variante numero 7, approvata a metà settembre, il contratto d’appalto del primo lotto del restyling del Franchi, tra Comune di Firenze, Ministero della Cultura e raggruppamento Cobar-Sac, sale a 104,8 milioni di euro, oltre all’Iva del 10%. La cifra comprende 5,2 milioni di oneri per la sicurezza, esclusi dal ribasso concordato dell’1%, e 30,2 milioni di costi fissi della manodopera. A fine 2023 l’appalto era stato aggiudicato per 90 milioni netti, di cui 4 milioni per la sicurezza e 23,2 milioni per la manodopera. Il quadro economico complessivo, per ora, resta invariato: le risorse aggiuntive saranno anticipate dal secondo lotto.

Tra gli interventi figura la riprofilatura della porzione nord della Maratona, da 1,4 milioni, anticipata per esigenze di cantiere. L’opera soddisfa uno dei 120 requisiti Uefa necessari per candidare il Franchi tra le cinque sedi selezionate dalla Figc per Euro 2032: i gradoni, oggi non uniformi, dovranno rispettare la misura minima di 80 centimetri, migliorando sicurezza, comodità e visibilità. La variante riunisce inoltre lavorazioni già disposte e ulteriori interventi necessari per risolvere interferenze, garantire la continuità dei servizi e adeguarsi alle condizioni delle aree e alle prescrizioni degli enti. Sono coinvolti aree esterne, sottoservizi, impianti e alimentazioni elettriche, Maratona, torri faro, spostamento provvisorio dell’area televisiva e della tecnologia Var, oltre alle prove previste per il collaudo.

Il nuovo cronoprogramma fissa la conclusione delle opere strutturali al 16 febbraio 2027 e delle finiture edili e impiantistiche al 31 maggio 2027. Le parti si impegnano ad anticipare i tempi, vista la rilevanza strategica dell’intervento, con un possibile premio di accelerazione per le imprese. Critico Massimo Sabatini, Lista Schmidt: «La conclusione del primo lotto passa dal 30 aprile al 31 maggio 2027. La nuova Fiesole ha già accumulato un campionato di ritardo. Cosa succederà ancora?». Ottobre sarà decisivo: entro il 12 è atteso il giudizio della conferenza dei servizi sull’interesse pubblico della proposta di project financing della Fiorentina; entro fine mese è previsto il ritorno del commissario straordinario per gli stadi, Massimo Sessa, che dopo il sopralluogo di luglio verificherà tempi e avanzamento dei lavori. Lo scrive la Nazione.