Archiviato il pareggio con l’Atalanta, la Fiorentina torna subito ad allenarsi al Viola Park per preparare la trasferta di lunedì 2 novembre al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani. I neroverdi, nonostante il pesante 2-6 subito martedì contro la Lazio, in questo avvio di stagione hanno saputo mettere in difficoltà anche Juventus e Milan.

Il Sassuolo ha la peggior difesa del campionato, con 22 reti incassate, ma potrà contare su 48 ore di riposo in più rispetto ai viola. Gli emiliani dovranno invece rinunciare a Thorstvedt, ex obiettivo di mercato della Fiorentina, squalificato dopo l’espulsione nell’ultimo turno. La trasferta rappresenta il primo di due appuntamenti importanti per il futuro viola prima della sosta di novembre.

Domenica 8 novembre alle 20:45, al Franchi, arriverà infatti la Juventus di Luciano Spalletti, in piena crisi e da ieri in ritiro. Prima della sfida di Firenze, i bianconeri affronteranno il Napoli in casa e l’AZ in trasferta in Europa League. La Fiorentina punta a recuperare pienamente Luca Ranieri per rinforzare la difesa, mentre resteranno indisponibili almeno fino a fine novembre Marin Pongracic e Arthur Atta, per i quali non sono ancora stati definiti i tempi di recupero. Lo scrive la Nazione.