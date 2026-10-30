Il punto sull'infermeria viola

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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Archiviato il pareggio con l’Atalanta, la Fiorentina torna subito ad allenarsi al Viola Park per preparare la trasferta di lunedì 2 novembre al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell’ex Alberto Aquilani. I neroverdi, nonostante il pesante 2-6 subito martedì contro la Lazio, in questo avvio di stagione hanno saputo mettere in difficoltà anche Juventus e Milan.

Il Sassuolo ha la peggior difesa del campionato, con 22 reti incassate, ma potrà contare su 48 ore di riposo in più rispetto ai viola. Gli emiliani dovranno invece rinunciare a Thorstvedt, ex obiettivo di mercato della Fiorentina, squalificato dopo l’espulsione nell’ultimo turno. La trasferta rappresenta il primo di due appuntamenti importanti per il futuro viola prima della sosta di novembre.

FIORENTINA VS ATALANTA

Domenica 8 novembre alle 20:45, al Franchi, arriverà infatti la Juventus di Luciano Spalletti, in piena crisi e da ieri in ritiro. Prima della sfida di Firenze, i bianconeri affronteranno il Napoli in casa e l’AZ in trasferta in Europa League. La Fiorentina punta a recuperare pienamente Luca Ranieri per rinforzare la difesa, mentre resteranno indisponibili almeno fino a fine novembre Marin Pongracic e Arthur Atta, per i quali non sono ancora stati definiti i tempi di recupero. Lo scrive la Nazione.

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