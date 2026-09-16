La Fiorentina si dimostra più forte delle polemiche, del difficile avvio di stagione e anche del Pisa. Prima del gol di Pellegrino, però, i viola faticano più del previsto, mostrando una manovra macchinosa e un giro palla troppo lento.

A sbloccare la partita è ancora Pellegrino, autore del terzo gol in altrettante gare. La Fiorentina conquista così la qualificazione e ottiene la seconda vittoria consecutiva della nuova gestione Vanoli, aggiungendo un altro importante tassello al proprio percorso di ricostruzione.

Il banco di prova più significativo sarà la prossima sfida contro il Napoli, ma soltanto nove giorni fa il superamento dei sedicesimi di Coppa Italia non sarebbe stato così scontato. Vanoli cercava conferme e le ha ottenute: con il passare dei minuti la squadra si è sciolta, mostrando alternative di qualità e numerose soluzioni. Sono soltanto i primi tratti disegnati su quel «foglio bianco» evocato dal tecnico, nella speranza che possano trasformarsi in una tela d’autore. Lo scrive la Nazione.