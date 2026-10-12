L’approccio alle partite è un problema ricorrente della Fiorentina, rimasto anche dopo il cambio di allenatore: in sei giornate i viola sono andati sotto nel punteggio cinque volte, contro Roma e Frosinone con Grosso, poi contro Venezia, Napoli e Genoa con Vanoli. L’unica eccezione è stata la sfida con il Torino, quando Pellegrino aveva firmato il vantaggio prima della rimonta granata. In un modo o nell’altro, la squadra si è quindi sempre ritrovata a inseguire.

A Marassi la Fiorentina ha regalato al Genoa i primi venticinque minuti, entrando in campo senza ritmo e aggressività, quasi sorpresa dall’intensità degli avversari. Quando ha reagito, aveva già due gol da recuperare. Con Vanoli la capacità di rispondere alle difficoltà non è mancata: a Venezia è arrivata una vittoria in rimonta, contro il Napoli un pareggio, mentre a Genova il recupero si è fermato a metà, con il palo di Ndour a negare il possibile pari.

Vanoli ha riconosciuto subito il problema, assumendosi la responsabilità dell’approccio sbagliato e parlando di uno «schiaffo salutare». Ora, però, serve una risposta concreta: la Fiorentina non può affidarsi sempre a carattere e orgoglio per raddrizzare partite iniziate male. La giovane età della rosa può spiegare alcuni passaggi a vuoto, ma non giustificarli all’infinito. Lo scrive la Nazione.