Il centrocampo della Fiorentina fatica ancora a trovare un'identità precisa. Nonostante gli investimenti effettuati durante il mercato estivo per alzare il livello qualitativo della mediana, il reparto viola continua a mostrare fragilità e difficoltà di adattamento, con i nuovi innesti che non sono ancora riusciti a incidere come previsto. È l'analisi proposta da La Nazione, che si sofferma sulle difficoltà incontrate dalla squadra e sulle scelte a disposizione di Vanoli.

Come evidenzia il quotidiano, il dato più significativo emerge dalle rotazioni a centrocampo: le principali garanzie continuano a essere rappresentate da Fagioli, Ndour e Brescianini, tre giocatori già presenti in rosa nella passata stagione. Una situazione che fotografa le difficoltà di inserimento dei nuovi arrivati e la mancanza di alternative capaci di cambiare il volto della manovra.

Oulai deve ancora trovare la giusta collocazione tattica, mentre Atta è frenato dai problemi fisici. La mediana viola, nelle intenzioni della società, avrebbe dovuto rappresentare un salto di qualità, ma per il momento le risposte del campo non sono state quelle attese.

Una delle questioni centrali riguarda la possibile convivenza tra Fagioli e Oulai. Il primo possiede le caratteristiche per dirigere il gioco, mentre il secondo può garantire dinamismo, progressione e capacità di collegare i reparti. Per valorizzarli entrambi, però, sarà necessario definire con precisione compiti e posizioni, evitando sovrapposizioni nella gestione del pallone.

Il tentativo di farli giocare insieme nella trasferta di Genova, sottolinea La Nazione, non ha dato i risultati sperati. Questo, tuttavia, non deve necessariamente rappresentare un punto d'arrivo: il quotidiano invita a insistere sul lavoro tattico, nella prospettiva di trovare un equilibrio che consenta alla Fiorentina di sfruttare il potenziale dei propri centrocampisti.