La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2026/27 attraverso una comunicazione social dedicata a Firenze e ai suoi simboli. Tra le diverse novità spiccano il ritiro del numero 10 in omaggio a Giancarlo Antognoni, il passaggio di Gudmundsson all'11 e la scelta di Moise Kean di prendere il 9. Ma, in pieno mercato, a incuriosire maggiormente è soprattutto un numero rimasto senza proprietario: il 7.

Una casella vuota che inevitabilmente alimenta le suggestioni. La Fiorentina è infatti ancora alla ricerca di un esterno offensivo importante da consegnare a Fabio Grosso, con Fabio Paratici intenzionato a investire su un giocatore capace di alzare ulteriormente il livello dell'attacco. Proprio per questo la mancata assegnazione del numero 7, tradizionalmente legato anche agli uomini di fascia, non è passata inosservata.

Non ci sono naturalmente certezze sul fatto che dietro questa scelta si nasconda un'indicazione di mercato, ma il particolare contribuisce ad aumentare l'attesa. Il 7 della Fiorentina è ancora libero e, mentre Paratici lavora al grande colpo sulla fascia, quella maglia sembra quasi aspettare il suo nuovo proprietario. Lo scrive la Nazione.