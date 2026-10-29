Fiorentina e Atalanta si affrontano alle 20.45 al Franchi in una sfida delicata per il presente e le ambizioni di entrambe. I viola arrivano con appena quattro punti, tre sconfitte consecutive e una fragilità difensiva certificata dai 19 gol subiti. Il ko contro l’Inter ha riassunto le difficoltà della squadra: capace di passare in vantaggio a San Siro, ma incapace di proteggere il risultato fino alla fine, pagando disattenzioni e scarsa concretezza offensiva. Una situazione che impone una reazione per evitare che la classifica diventi sempre più preoccupante.

La battaglia a centrocampo potrebbe decidere la partita: la Fiorentina dovrà limitare le ripartenze e chiudere gli spazi tra le linee, mentre l’Atalanta di Sarri proverà a sfruttare ritmo, verticalità e attacchi alla profondità. Fondamentale anche l’approccio, considerando la capacità dei nerazzurri di colpire nei primi minuti. Vanoli chiede una prova di carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi: la sfida rappresenta un passaggio importante per il suo percorso sulla panchina viola, chiamata a trovare risposte concrete dopo le ultime sconfitte.

Il sostegno del Franchi potrà aiutare la squadra a ritrovare coraggio, compattezza e fiducia, ma dovrà essere accompagnato da una prestazione diversa. Serviranno attenzione, determinazione e capacità di reagire alle difficoltà senza perdere il controllo della gara. In una serata che può incidere sul prosieguo del campionato, la Fiorentina dovrà trasformare la spinta dei tifosi in una risposta sul campo, dimostrando di saper conservare quanto di positivo riesce a costruire. Lo scrive la Nazione.