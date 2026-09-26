Con Paolo Vanoli la Fiorentina ha alzato la linea difensiva. Nelle prime tre giornate con Grosso era stata mediamente a 37 metri dalla propria porta, la più bassa della Serie A. A Venezia, nella prima gara di campionato del nuovo tecnico, è salita a circa 43 metri.

Il cambiamento si è visto anche contro il Napoli: l’altezza media delle azioni difensive viola è passata dai 38,1 metri del primo tempo ai 50,4 della ripresa. La Fiorentina ha quindi cercato di recuperare il pallone molto più avanti; sei minuti dopo l’intervallo è arrivato il gol del pareggio.

Anche in Coppa Italia contro il Pisa il baricentro viola è rimasto oltre la metà campo in entrambe le frazioni. I dati descrivono l’idea di Vanoli: una squadra corta, che difende più in alto per riconquistare il pallone vicino alla porta avversaria e attaccare rapidamente in verticale. Lo scrive la Nazione.