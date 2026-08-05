Giancarlo Antognoni è rimasto sorpreso e positivamente colpito dalla decisione della Fiorentina di ritirare la maglia numero 10 per tutta la stagione del Centenario e dalla lettera aperta firmata dal presidente Rocco Commisso. L'ex capitano, che si trovava a Milano per partecipare ai funerali di Franco Baresi, non si aspettava un gesto di questa portata e ha preferito rimandare ogni commento: «Risponderò al presidente Commisso domani (cioè oggi)», ha fatto sapere.

La mossa del club, nata da un'idea del direttore generale Alessandro Ferrari e sostenuta da Commisso, rappresenta un nuovo tentativo di ricucire il rapporto con Antognoni dopo mesi di tensioni. Prima di prendere una decisione definitiva, l'Unico 10 intende confrontarsi con la famiglia e con le persone a lui più vicine, consapevole dell'importanza della scelta.

La risposta di Antognoni

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Secondo, Giancarlo Antognoni ha apprezzato le parole del presidente Commisso, ma non cambia idea: non sarà presente il 29 agosto alla festa per il centenario della Fiorentina.