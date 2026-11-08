João Mário ritrova la Juventus dopo la breve esperienza a Torino. Arrivato a Firenze in estate, il portoghese ha avuto un avvio incoraggiante, seguito da un periodo difficile in cui, con il ritorno di Vanoli, sembrava scivolato ai margini. Ha riconquistato spazio grazie al lavoro in allenamento e ha approfittato dell’assenza di un titolare fisso sulla sinistra, partendo dal primo minuto nelle ultime due partite. Contro i bianconeri vuole dimostrare di essere stato lasciato partire troppo in fretta e convincere la Fiorentina a investire i circa 9,5 milioni di euro necessari per riscattarlo la prossima estate.

Più profondo il legame di Nicolò Fagioli con la Juventus, il club in cui è cresciuto e ha vissuto momenti importanti e altri complicati prima di cercare una nuova dimensione a Firenze. Il suo rendimento in viola è stato altalenante e ora Oulai gli contende spazio e responsabilità a centrocampo. La sfida contro la squadra che lo ha cresciuto gli offre l’occasione di rispondere alle critiche e ritrovare continuità.

Al Franchi i due ex cercano conferme diverse. João Mário vuole consolidare il posto sulla corsia sinistra e dare peso alla propria candidatura per il riscatto, mentre Fagioli cerca una prestazione che gli restituisca centralità. Farlo in una vittoria contro la Juventus darebbe alla Fiorentina una spinta per il resto della stagione. Lo scrive la Nazione.