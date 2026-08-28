Nelle ultime ore il club viola ha accelerato per Alieu Njie, talento del Torino seguito da numerose società europee
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Fabio Grosso aspetta ancora rinforzi sulle fasce: sicuramente un esterno offensivo, ma l’obiettivo della Fiorentina sarebbe quello di acquistarne due. Nelle ultime ore il club viola ha accelerato per Alieu Njie, talento del Torino seguito da numerose società europee.
Svedese classe 2005, Njie viene considerato dagli addetti ai lavori una sorta di predestinato. La Fiorentina ha già raccolto informazioni sul giocatore, che potrebbe diventare uno dei prescelti per completare il reparto offensivo.
Proprio per il suo talento e per l’interesse di mezza Europa, il presidente granata Urbano Cairo chiede più di 10 milioni di euro. Sono attesi sviluppi a breve, ma l’idea della Fiorentina resta quella di acquistare almeno due esterni: il secondo dovrebbe avere maggiore esperienza rispetto a Njie, affacciatosi alla Serie A soltanto nella scorsa stagione. Lo scrive la Nazione.
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