Nazione: “Ecco quando Fabio Paratici deciderà il nuovo allenatore viola”

L’ultima immagine della stagione della Fiorentina è quella di Paolo Vanoli che lascia il campo da solo, applaudito da tutto lo Stadio Artemio Franchi. Il coro della curva (“Rispettiamo solo Vanoli”) e l’affetto dei tifosi rappresentano per il tecnico un riconoscimento importante dopo mesi difficili. Vanoli ha raggiunto l’obiettivo salvezza con 38 punti e ha affrontato la conferenza stampa con serenità, consapevole però che il suo futuro resta ancora incerto.

La prossima settimana sarà decisiva per capire se il rapporto con la Fiorentina continuerà oppure no. C’è già stato un incontro organizzativo con la dirigenza, ma il vertice davvero importante deve ancora arrivare. Il club vuole risolvere rapidamente la questione allenatore (per poi partire per NY), anche considerando la scadenza del 30 maggio per esercitare l’opzione di rinnovo del contratto di Vanoli. In caso di separazione, infatti, entrambe le parti avrebbero bisogno di tempo per pianificare il futuro.

Paratici

Vanoli non ha nascosto il desiderio di guidare ancora una Fiorentina più ambiziosa e competitiva rispetto a quella di quest’anno. È convinto di aver dato il massimo in una situazione complicata, anche se riconosce che alla squadra sia mancata qualità nel gioco. Come sottolineato anche da Robin Gosens, quando la priorità è salvarsi diventa difficile pensare allo spettacolo. La vera sfida di Vanoli, eventualmente, sarebbe dimostrare di poter vincere convincendo anche sul piano del gioco. Lo scrive la Nazione.