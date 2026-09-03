La rivoluzione viola è certificata anche dai numeri: appena dieci giocatori della scorsa stagione sono rimasti a Firenze dopo lo smantellamento estivo. Il lavoro dell’area tecnica ha però consegnato a Fabio Grosso una rosa profonda, con due formazioni praticamente intercambiabili e la possibilità di scegliere in base ad avversario e necessità.

Nel 4-3-3 dei titolari trovano spazio De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas in difesa, Ndour, Oulai e Atta a centrocampo e un tridente tutto qualità formato da Mastantuono, Beto e Pedro Gonçalves. Alle loro spalle c’è un undici tutt’altro che di ripiego: Christensen, Dodo, Pongracic, Ranieri, Joao Mario, Fagioli, Brescianini, Gnonto, Pellegrino e Njie, con Ndour nuovamente utilizzabile in mediana. E le alternative non finiscono qui. Restano infatti Lezzerini come terzo portiere, Sottil, rientrato dopo il mancato trasferimento al Watford, e Parisi, che tornerà a disposizione a novembre dopo la rottura del crociato. Una profondità che permette a Grosso di guardare alla stagione con molte più soluzioni. Lo scrive il Corriere dello Sport