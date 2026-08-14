La Fiorentina debutta questa sera alle 21.15 contro il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, in una gara secca che assegna già il primo verdetto della stagione. Al Franchi saranno presenti anche Giuseppe e Catherine Commisso, arrivati ieri a Firenze e protagonisti di una cena con la squadra al Viola Park. Sugli spalti sono attesi oltre 14mila spettatori, un dato significativo alla vigilia di Ferragosto e ulteriore testimonianza dell’entusiasmo che accompagna i viola.

L’obiettivo di Fabio Grosso è conquistare l’accesso ai sedicesimi, dove a settembre la Fiorentina affronterebbe la vincente di Pisa-Empoli. In tribuna ci sarà anche Mateo Pellegrino, ultimo acquisto viola ma non ancora disponibile per scendere in campo. Il tecnico dovrebbe affidarsi soprattutto ai giocatori maggiormente utilizzati nelle ultime settimane, confermando il 4-3-2-1 sperimentato dalla fine di luglio.

Davanti a De Gea la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas. A centrocampo spazio a Ndour, Brescianini e Oulai, quest’ultimo favorito su Fagioli. In attacco Gudmundsson e Atta agiranno alle spalle di Moise Kean, unica punta di ruolo a disposizione dopo la partenza di Piccoli e riferimento offensivo della Fiorentina per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Lo scrive la Nazione.