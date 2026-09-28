La Fiorentina ha ritrovato il Signa, avversario della sua prima partita nel 1926, e ha vinto 9-0 nell’amichevole al Viola Park davanti a 1.200 spettatori. Molti tifosi sono arrivati da Signa, ancora sull’onda del derby vinto sabato contro la Lastrigiana. Gli ospiti hanno donato ai viola cappelli di paglia, richiamo ai colori del club e a una produzione storica della città. Nel Signa ha giocato anche Tommaso Flachi, figlio dell’ex attaccante viola Francesco e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Nei tre tempi da 30 minuti, Vanoli ha schierato la squadra con il 4-2-3-1: Gonçalves al centro della trequarti, Jimenez avanzato a destra e Dodô in campo per la prima volta nella gestione del tecnico. Atta ha seguito un programma individuale, mentre De Gea è rimasto fuori per una gestione personale. Tra i giovani si è distinto Cianciulli, classe 2008, che ha giocato tutti i 90 minuti mostrando personalità. Pellegrino, pur autore di un gol, è apparso appesantito dai carichi di lavoro della settimana.

Gonçalves e Gnonto hanno segnato nei primi undici minuti, poi Brescianini ha firmato il 3-0 su punizione e Pellegrino, servito da Valdepeñas, ha realizzato il quarto gol. Nel finale i giovani hanno preso la scena: doppietta per Jallow e Mazzeo, rete conclusiva di Pietropaolo. Il test ha così dato a Vanoli indicazioni sia sui giocatori rimasti a Firenze durante la sosta sia sui ragazzi inseriti a gara in corso. Lo scrive la Nazione.