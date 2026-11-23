Paolo Vanoli ritrova quasi tutta la rosa per la trasferta di Monza. I convocati sono 22, compreso il Primavera Mazzeo, classe 2006. Restano fuori soltanto Parisi e Pongracic. Arthur Atta torna in lista per la prima volta dalla sfida contro il Napoli del 20 settembre. Il francese si allena in gruppo da una settimana e ha partecipato anche alla partitella della rifinitura. Cher Ndour e Alieu Njie hanno invece svolto il primo allenamento collettivo dopo i problemi accusati in nazionale. Atta e Njie difficilmente partiranno dal primo minuto, anche se il risentimento alla coscia dell’ex Torino è stato di lieve entità.

Nel consueto 4-2-3-1 potrebbe esserci il ritorno di Ranieri al centro della difesa accanto a Dragusin. Il classe 1999 è in corsa per prendere il posto di Viery, le cui prestazioni delle ultime settimane hanno convinto solo in parte. Davanti a De Gea sono confermati Jimenez e João Mário sulle fasce. In mediana Oulai parte in vantaggio su Fagioli, mentre Ndour e Brescianini si contendono l’altra maglia da titolare.

Sulla trequarti Mastantuono e Gonçalves dovrebbero partire dall’inizio alle spalle di Pellegrino. Il dubbio riguarda la fascia sinistra, dove Gnonto è pronto a subentrare nell’undici titolare se Njie non sarà ritenuto in condizione di partire dall’inizio. Rispetto alla formazione schierata contro la Juventus prima della sosta, Vanoli potrebbe quindi cambiare un uomo per reparto tra difesa e trequarti. Lo scrive la Nazione.