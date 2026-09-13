VIDEO - Vanoli: "Io non rosico. Sono tornato per due motivi"

Sorrisi, complicità e un’atmosfera completamente nuova al Viola Park. David De Gea, Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono hanno raccontato così, attraverso alcune fotografie, la ripresa degli allenamenti dopo la vittoria conquistata a Venezia.

Quel «feeling» citato sui social dal portiere spagnolo sembra testimoniare il cambiamento avvenuto all’interno dello spogliatoio viola. Tre volti sorridenti e tre giocatori di lingua spagnola che hanno trovato rapidamente la giusta intesa.

A pubblicare gli scatti su Instagram è stato proprio De Gea. Il capitano della Fiorentina sta assumendo un ruolo sempre più importante come leader del gruppo, dentro e fuori dal campo. Lo scrive la Nazione.