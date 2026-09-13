La prima partita del Vanoli-bis ha regalato alla Fiorentina una buona prestazione e soprattutto un risultato importante, ma il tecnico ha già chiarito alla squadra che si tratta soltanto dell’inizio. Martedì torna infatti la Coppa Italia, diventata un obiettivo prioritario in una stagione senza competizioni europee.

A poche ore dal rientro da Venezia, Vanoli ha riportato subito tutti in campo al Viola Park per preparare il derby contro il Pisa, in programma martedì alle 21 al Franchi. Lavoro di scarico e controllo delle condizioni fisiche per chi ha giocato al Penzo, seduta più intensa per gli altri.

L’attenzione è rivolta soprattutto a Oulai, rimasto in panchina a Venezia dopo il problema muscolare accusato contro il Torino. Il turnover sarà inevitabile, ma Vanoli schiererà comunque una formazione competitiva per conquistare gli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.