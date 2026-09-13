"Una notte galactica e una tripletta da record". Così La Repubblica introduce la prestazione dell'argentino, arrivato alla Fiorentina dopo che il Real Madrid aveva deciso di investire 63 milioni di euro per strapparlo al River Plate.

Ma a colpire è soprattutto il modo in cui Mastantuono ha vissuto la serata. Nonostante il premio di miglior giocatore, l'argentino ha preferito indicare un compagno:

"Sono contento di essere entrato nella storia della Fiorentina, era importante trovare il risultato e fare una grande partita. Contento per la vittoria oltre che per i gol. Mi hanno dato il premio di miglior giocatore ma lo avrei dato a Fagioli".

Un profilo basso, quello descritto da La Repubblica, nonostante la grande attenzione che si è già concentrata su di lui. Mastantuono studia inoltre italiano almeno un'ora al giorno per comprendere meglio compagni e allenatore e, nel tempo libero, coltiva la passione per la musica.

La sua integrazione passa anche dalla cucina. Per ora pasta e focaccia, ma presto potrebbe arrivare anche la bistecca. E proprio la carne sarà protagonista della festa promessa alla squadra dopo la prima vittoria in campionato.

L'argentino, insieme all'amico e connazionale Mateo Pellegrino, preparerà infatti un asado al Viola Park. "L'avevamo detto che dopo la prima vittoria avremmo fatto una grigliata, la offriamo noi argentini", ha raccontato Pellegrino.

Una serata che potrebbe concludersi con Mastantuono chitarra alla mano, tra le note della musica rock che ama suonare. Un'immagine che ben rappresenta il ragazzo raccontato da La Repubblica: un campione già capace di attirare l'attenzione internazionale, ma ancora legato alle cose semplici.