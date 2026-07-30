La Fiorentina scommette su Valdepenas. La formula concordata con il Real Madrid in tutti i suoi dettagli
VIDEO VN - Valdepenas è a Firenze! "Felice di essere qui"
Victor Valdepenas è sbarcato a Firenze nella tarda serata di ieri, dopo aver ottenuto in giornata il via libera di José Mourinho. Il talento spagnolo arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 8 milioni di euro. Paratici piazza il sesto colpo estivo.
L'accordo prevede anche il 50% sulla futura rivendita a un terzo club, oltre a un diritto di riacquisto in favore del Real Madrid a cifre crescenti nei prossimi tre anni. Nel contratto del classe 2006, che firmerà con la Fiorentina fino al 2031, è stata inserita anche una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Un'operazione in pieno stile Nico Paz, ma non solo. Il Real Madrid nelle ultime stagioni ha utilizzato questo modus operandi per i giovani usciti da Valdebebas. Lo riporta La Nazione.
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