Il futuro immediato della Fiorentina si decide in cinque giorni, tra la gara secca di Coppa Italia contro il Pisa e il confronto di campionato con il Napoli. Dopo la confortante vittoria di Venezia, Paolo Vanoli deve consolidare l’identità tattica e mentale della squadra senza avere tempo per esperimenti, almeno fino alla lunga sosta di ottobre.

Il derby con il Pisa rappresenta una possibile trappola, anche per una formula che prevede i rigori diretti in caso di parità. La Coppa Italia è una strada verso l’Europa e un obiettivo importante per l’ambiente viola: un’eliminazione contro una squadra di Serie B avrebbe conseguenze pesanti. Vanoli attende quindi conferme soprattutto da Fagioli, tornato leader del centrocampo, e da Mastantuono, chiamato a dare qualità e concretezza all’attacco.

Domenica, contro il Napoli di Allegri, arriverà invece il vero esame di maturità per la difesa e per gli equilibri del centrocampo. Superare il turno in Coppa e conquistare punti contro i partenopei darebbe forza al progetto di Vanoli, confermando anche la bontà del mercato e del cambio in panchina. Due risultati negativi, al contrario, rischierebbero di cancellare le certezze appena ritrovate: saranno cinque giorni decisivi per comprendere la vera identità della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.