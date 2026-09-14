Paolo Vanoli conosce bene il valore della Coppa Italia: da calciatore segnò il gol decisivo nella finale d’andata contro il Parma, contribuendo alla conquista del trofeo nel 2001. Quella rimane l’ultima coppa vinta dalla Fiorentina, ormai venticinque anni fa, e il tecnico sogna di regalare un nuovo successo al club, alla città e ai tifosi.

Nella passata stagione la Coppa Italia era stata sacrificata per concentrarsi sulla lotta salvezza. Alla vigilia dell’ottavo contro il Como, con la Fiorentina terz’ultima, Vanoli effettuò otto cambi e i viola furono eliminati con un netto 3-1. Stavolta la situazione è differente: superato il Benevento ad agosto, la Fiorentina affronterà il Pisa nei sedicesimi con la prospettiva di sfidare il Napoli agli ottavi.

La vittoria di Venezia ha cancellato lo zero in classifica, ma il lavoro di Vanoli per costruire una squadra competitiva, riconoscibile e duratura è appena cominciato. Il derby di Coppa rappresenta quindi un’altra tappa importante nella ricerca di identità, risultati e personalità. Indipendentemente da chi scenderà in campo, il tecnico chiederà a tutti di contribuire alla costruzione della nuova Fiorentina e alla corsa verso un trofeo. Lo scrive il Corriere dello Sport.