Il successo di Venezia ha restituito entusiasmo alla Fiorentina e delineato le prime gerarchie dell’era Vanoli. Indicazioni ancora provvisorie, ma João Mário, Victor Valdepeñas, Christ Oulai e Pedro Gonçalves, tutti arrivati in estate con aspettative importanti, sembrano partire un passo indietro rispetto ai protagonisti della vittoria al Penzo.

João Mário, spesso utilizzato da Grosso, non è ancora riuscito a incidere e la buona prestazione di Jimenez ha creato un primo distacco sulla corsia destra. Anche Valdepeñas deve recuperare terreno: lo spagnolo ha mostrato qualità in fase offensiva, ma non ha fornito sufficienti garanzie difensive. A Venezia, infatti, Vanoli gli ha preferito Viery, centrale adattato a terzino sinistro, per assicurare maggiore solidità.

Differente la situazione di Oulai e Gonçalves. L’ivoriano è stato frenato da un problema fisico e nel frattempo ha assistito al rilancio di Fagioli a centrocampo. Il portoghese, invece, deve soprattutto recuperare la migliore condizione dopo un’estate trascorsa ai margini dello Sporting: lo staff lo sta sottoponendo a un lavoro intenso con l’obiettivo di averlo al massimo dopo la lunga sosta di ottobre. Lo scrive la Nazione.