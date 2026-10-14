In attacco pronto il rientro di Pellegrino
Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?
Vanoli chiede attenzione e intensità fin dai primi minuti, evitando che gli avversari approfittino di una Fiorentina ancora intenta a prendere le misure della partita. Contro il Como di Fabregas, alle indicazioni dovrebbero accompagnarsi cambiamenti in quasi tutte le zone del campo.
L’orientamento del tecnico sembra essere quello di scegliere un modulo e un undici titolare ai quali dare continuità, puntando su un 4-3-3 più equilibrato. In difesa Viery potrebbe tornare al centro accanto a Dragusin, mentre a centrocampo, in attesa del recupero di Atta, Brescianini potrebbe ritrovare spazio.
In attacco appare scontato il ritorno di Njie e soprattutto di Pellegrino, che ha dimostrato di meritare la maglia da titolare. Vanoli lavorerà su queste scelte nei prossimi giorni, cercando un assetto capace di offrire maggiori garanzie. Lo scrive la Nazione.
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