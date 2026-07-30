VIDEO VN - Valdepenas è a Firenze! "Felice di essere qui"

Archiviata anche la seconda amichevole della tournée inglese, la Fiorentina continua il lavoro a Teddington in vista dell'ultimo impegno internazionale dell'estate. La squadra di Fabio Grosso resterà infatti ancora due giorni in Inghilterra per preparare la sfida di sabato contro il Real Madrid, in programma alle 18.

Obiettivo Real

Il programma prevede già da oggi una seduta di scarico, nella quale è atteso anche il rientro in gruppo diL'attaccante aveva svolto un lavoro personalizzato negli ultimi due giorni per ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica. L'obiettivo dello staff tecnico è averlo al meglio per il test, ultimo appuntamento di prestigio prima del ritorno in Italia. Lo riporta La Nazione