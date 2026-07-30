Kean continua a lavorare sulla sua condizione fisica. Lo staff viola ha in mente un obiettivo per lui
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Archiviata anche la seconda amichevole della tournée inglese, la Fiorentina continua il lavoro a Teddington in vista dell'ultimo impegno internazionale dell'estate. La squadra di Fabio Grosso resterà infatti ancora due giorni in Inghilterra per preparare la sfida di sabato contro il Real Madrid, in programma alle 18.
Obiettivo RealIl programma prevede già da oggi una seduta di scarico, nella quale è atteso anche il rientro in gruppo di Moise Kean. L'attaccante aveva svolto un lavoro personalizzato negli ultimi due giorni per ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica. L'obiettivo dello staff tecnico è averlo al meglio per il test contro le Merengues, ultimo appuntamento di prestigio prima del ritorno in Italia. Lo riporta La Nazione
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