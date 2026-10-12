Per la Fiorentina sarà durissima
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
La Fiorentina deve reagire subito dopo la brutta prestazione di Genova, con una classifica diventata ancora più scomoda dopo la vittoria del Bologna a Lecce. Prima della sosta di metà novembre attendono i viola cinque partite, quattro contro squadre qualificate alle coppe europee nella scorsa stagione: Como, Inter, Atalanta e Juventus. Soltanto il Sassuolo, da affrontare a inizio novembre, non rientra nell’elenco. Vanoli dovrà trovare risposte già dalla prossima gara al Franchi contro il Como, correggendo fragilità e limiti emersi a Marassi.
Il calendario offre però una possibilità: tre delle quattro avversarie impegnate in Europa affronteranno la Fiorentina dopo un appuntamento internazionale. Il Como arriverà dopo la gara di Champions contro il Feyenoord, con la successiva sfida casalinga al Manchester United pochi giorni più tardi; l’Inter ospiterà i viola dopo aver affrontato a San Siro lo Shakhtar, sempre in Champions; la Juventus arriverà a Firenze dopo il confronto di Europa League con l’AZ. Fatiche da provare a sfruttare, senza pensare che possano da sole annullare le differenze di valore.
Una possibile chiave l’ha indicata De Gea, secondo cui affrontare le squadre più forti può favorire i viola: quando gli avversari cercano il dominio del gioco, la Fiorentina riesce a esprimersi meglio. Una considerazione che offre fiducia in vista del ciclo impegnativo, ma che ora deve trovare conferma sul campo per cambiare passo e risalire la classifica.
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