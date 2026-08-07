VN - Fiorentina, gli spunti dell'estate e il "ritardo" di Mastantuono

L'amichevole contro il Deportivo La Coruña ha fornito indicazioni incoraggianti soprattutto sui nuovi acquisti della Fiorentina. Fabio Grosso ha schierato dal primo minuto Victor Valdepeñas e João Mário, entrambi in campo per 73 minuti, ricevendo risposte positive nonostante il poco tempo trascorso con la squadra.

A mettersi maggiormente in evidenza è stato Valdepeñas. Il terzino spagnolo classe 2006 ha confermato le buone impressioni già lasciate contro il Real Madrid, distinguendosi per personalità, qualità nelle progressioni palla al piede e capacità di accompagnare costantemente l'azione offensiva, arrivando anche alla conclusione. In attesa di eventuali rinforzi, la fascia sinistra sembra già aver trovato un protagonista.

Buon debutto anche per João Mário, che ha interpretato il ruolo con maggiore attenzione alla fase difensiva, senza rinunciare a spingere quando possibile. Il portoghese ha già mostrato una buona intesa con i compagni e si candida a giocarsi una maglia da titolare con Jiménez nelle prossime uscite della squadra viola. Lo scrive la Nazione.