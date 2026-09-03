Una staffetta ideale tra il passato glorioso della Fiorentina e un futuro che dovrà accendersi in fretta. La notte che ha chiuso i festeggiamenti per i 100 anni viola ha regalato al Franchi una serata di ricordi ed emozioni, con Gabriel Batistuta ancora una volta protagonista e il pensiero dei tifosi già rivolto al suo connazionale Franco Mastantuono, chiamato a guidare la squadra verso il futuro.

La sfida tra All Stars viola e Legends è stata un concentrato di storia gigliata. In campo, tra gli altri, Totti, Batistuta, Mutu, Luca Toni, Pazzini, Di Natale e tanti ex protagonisti del calcio italiano. Bati ha incantato ancora una volta Firenze con una doppietta, prima di uscire al 25' tra cori, applausi e l'amore del Franchi. L'argentino ha fatto cantare ancora una volta il popolo viola. C'è stato spazio anche per l'inchino di Mutu, per Frey e Borja Valero, per grandi talenti come Jo-Jo e Pepito, il tutto sotto gli ordini di Cesare Prandelli. Una serata memorabile al Franchi, tra un passato glorioso, e la speranza di un futuro ad alti livelli. Lo scrive la Nazione