Samuele Birindelli non vede l'ora di giocare una partita che per lui contro la Fiorentina è molto più che una semplice partita. Come i viola anche il Monza ha lavorato durante la sosta per preparare la gara e cercare di dare continuità alla crescita registrata prima della pausa. Una partita che non può essere come le altre, come racconta a Tuttosport il figlio di Alessandro: "Per me con i viola sarà un derby. Sono pisano e in casa c'è la parte juventina. È una gara sentita ma anche una cosa goliardica per gli amici di Pisa, ma vale tre punti come le altre e daremo tutto per ottenerli" racconta.

Non solo Varela

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Oggi il primo a saltare agli occhi è Varela visto il grande inizio di campionato, ma non c'è solo lui nelle potenzialità dei brianzoli: "Ce ne sono tanti, che se continuano come stanno facendo faranno presto risultati. Mi ha stupito Robinson, che è arrivato da poco ed è il più giovane". Del resto con Juric il lavoro è tanto per venire fuori da una classifica non proprio rosea: "Finora ci è mancato qualcosa - prosegue - e anche un pizzico di fortuna. Ma se continueremo così riemergeremo".Infine, un pensiero sugli obiettivi: "Naturalmente salvarci, ma non so dire in quale posizione. Il gruppo ha dei valori importanti, umani e tecnici. I risultati ci diranno dove arriveremo".