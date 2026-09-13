Dopo le prime tre apparizioni e qualche critica, Franco Mastantuono ha risposto nel modo migliore possibile. La Repubblica celebra la notte di Venezia dell'argentino, protagonista di una tripletta che ha mostrato per la prima volta tutta la qualità del talento arrivato dal River Plate per 63 milioni di euro al Real Madrid.

I tre gol hanno avuto un'eco immediata anche fuori dall'Italia. Mastantuono è diventato il più giovane argentino a realizzare una tripletta nei cinque principali campionati europei, superando in questa speciale classifica anche Lionel Messi, Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. In Serie A, invece, è il più giovane straniero a segnare tre reti nella stessa partita e il primo classe 2007 a riuscirci.

Anche nella storia della Fiorentina il classe 2007 ha scritto una nuova pagina: a 19 anni e 28 giorni è diventato il più giovane giocatore viola a realizzare una marcatura multipla in Serie A, superando Claudio Desolati. Un'esplosione che, secondo La Repubblica, ha riportato il nome della Fiorentina sotto i riflettori internazionali e alimentato anche le discussioni sul futuro di Mastantuono con la Nazionale argentina.