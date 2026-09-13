La Fiorentina riparte dal suo talento più puro. È Franco Mastantuono l'uomo copertina del successo per 4-2 contro il Venezia, una prestazione che ha permesso al 19enne argentino di entrare immediatamente nella storia viola. A raccontare l'exploit del classe 2007 è Tuttosport, che si sofferma sui numeri e sui record stabiliti dal giocatore arrivato dal Real Madrid.

Il quotidiano ricorda come Mastantuono, durante la presentazione dello scorso 20 agosto, avesse confidato un desiderio preciso: «Mi piacerebbe entrare nella storia della Fiorentina». Detto, fatto. La tripletta realizzata venerdì contro il Venezia lo ha infatti reso il più giovane calciatore nella storia della Fiorentina a segnare tre gol in una singola partita di Serie A. Un primato che apparteneva a un'altra epoca, considerando che Gabriel Batistuta aveva dovuto aspettare 21 partite prima di riuscirci.

I tre gol segnati al Venezia sono inoltre gli stessi realizzati da Mastantuono in tutta la scorsa stagione con il Real Madrid, dove aveva collezionato 1484 minuti. Ma i record non finiscono qui. Dopo la tripletta, l'argentino è diventato anche il più giovane calciatore straniero a segnare tre reti in una singola gara nel campionato italiano e il più giovane argentino a riuscirci nei cinque principali campionati europei, superando persino il suo idolo Lionel Messi.

Un exploit che, come racconta Tuttosport, Mastantuono festeggerà insieme alla squadra con una grigliata al Viola Park, offerta dallo stesso argentino e da Mateo Pellegrino. Una serata speciale dopo una partita che ha acceso nuovamente l'entusiasmo dell'ambiente viola.