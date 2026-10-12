Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Atta è sotto la lente d’ingrandimento, Vanoli punta a riaverlo con sé il prima possibile. L’ex Udinese, come spiegato in conferenza stampa dallo stesso tecnico viola, ha subito un «sovraccarico funzionale all’addome», motivo per cui dovrà lavorare sodo per tornare a disposizione nelle prossime settimane.

Non sono chiari i tempi di recupero, sta di fatto che il classe 2003 rischia di rimanere fuori dai convocati anche della prossima gara di Serie A. In questi giorni il suo quadro sarà presumibilmente più chiaro. Lo scrive il Corriere dello Sport.