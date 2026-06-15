Matias Moreno è pronto a fare rientro a Firenze, ma il suo sarà soltanto un passaggio temporaneo. Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore argentino ha disputato l'ultima stagione in prestito al Levante, collezionando un'annata positiva con 29 presenze, ma il club spagnolo difficilmente lo riscatterà per i 15 milioni di euro pattuiti. Il centrale classe 2003 ha comunque molto mercato in Europa e su di lui ha messo concretamente gli occhi lo Strasburgo, pronto a muoversi per portarlo in Ligue 1.
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VIOLA NEWS news viola stampa Levante, niente riscatto per Moreno. Torna a Firenze ma si cerca la cessione
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Levante, niente riscatto per Moreno. Torna a Firenze ma si cerca la cessione
Matias Moreno non sarà riscattato dal Levante e tornerà a Firenze. Su di lui c'è lo Strasburgo, la Fiorentina spinge per la cessione
La Fiorentina sta valutando attentamente le offerte e l'obiettivo della dirigenza è quello di cederlo a titolo definitivo per monetizzare il più possibile. Acquistato nell'estate del 2024 dal Belgrano di Cordoba per circa 5 milioni di euro, Moreno ha collezionato appena 4 presenze totali in maglia viola dopo il debutto in Conference League; la sua avventura a Firenze sembra ormai ai titoli di coda, dato che il club di Commisso non è intenzionato a puntare su di lui per il futuro.
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