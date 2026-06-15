Levante, niente riscatto per Moreno. Torna a Firenze ma si cerca la cessione

Matias Moreno non sarà riscattato dal Levante e tornerà a Firenze. Su di lui c'è lo Strasburgo, la Fiorentina spinge per la cessione

Matias Moreno è pronto a fare rientro a Firenze, ma il suo sarà soltanto un passaggio temporaneo. Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore argentino ha disputato l'ultima stagione in prestito al Levante, collezionando un'annata positiva con 29 presenze, ma il club spagnolo difficilmente lo riscatterà per i 15 milioni di euro pattuiti. Il centrale classe 2003 ha comunque molto mercato in Europa e su di lui ha messo concretamente gli occhi lo Strasburgo, pronto a muoversi per portarlo in Ligue 1.