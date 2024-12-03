Tantissimi nel mondo del calcio hanno manifestato la propria vicinanza ad Edoardo Bove, come scritto dal Corriere Dello Sport. A partire da grandissimi come Henry e Ancelotti, a giocatori come Balotelli, Castellanos, Amrabat e tanti altri. Ma l'abbraccio più grande è arrivato dalla sua Roma, quella che lo ha cresciuto. Ieri i giallorossi sono scesi in campo nel riscaldamento proprio con una maglia per Bove. Ranieri, la dirigenza e lo staff sono stati subito in contato con la Fiorentina per capire le condizioni del ragazzo. Oltre a loro i familiari di Bove sono stati chiamati da Jose Mourinho, il tecnico portoghese che ha creduto fortemente nel ragazzo fin da subito, vincendo insieme la Conference nel 2022. Anche Calafiori ha condiviso una storia su instagram dei due da piccoli, legati dal percorso nelle giovanili giallorosse

TIRANA, ALBANIA - MAY 25: Head coach of AS Roma Jose Mourinho , Gianluca Mancini and Edoardo Bove celebrate in the post match press conference after their sides victory during the UEFA Conference League final match between AS Roma and Feyenoord at Arena Kombetare on May 25, 2022 in Tirana, Albania. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)