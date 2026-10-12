La sconfitta di Genova non può essere addebitata soltanto ai singoli, il cui impiego o mancato utilizzo ha suscitato sorpresa: è la Fiorentina nel suo insieme ad aver mostrato limiti evidenti. La difesa resta incerta, con 14 gol subiti, cinque dei quali nelle tre partite con Vanoli in panchina.

A Marassi è mancata anche una costruzione del gioco lineare attraverso il collegamento tra difensori e centrocampisti, condizionato dalla disposizione degli uomini in mezzo al campo. L’attacco è stato impalpabile, senza giocate individuali capaci di compensare le difficoltà collettive.

Una possibile soluzione è individuare un undici di riferimento e mantenerlo dalla sfida con il Como fino alla prossima sosta, aumentando le certezze e riducendo i dubbi. L’obiettivo è trasformare un gruppo giovane in una squadra attraverso maggiore continuità nelle scelte. Lo scrive il Corriere dello Sport.