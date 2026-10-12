A centrocampo manca qualcosa

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul mercato e sulla ricerca di Fabio Paratici di un centrocampista in più. Ecco l'analisi:

Insomma se l’idea estiva era quella di un trio di qualità composto da Fagioli, Oulai e Atta (fermo ai box dal problema agli adduttori ancora per qualche tempo) è ancora teorica la pratica suggerisce maggiore copertura e più equilibrio. Per questo la società era corsa ai ripari sul fil di lana del mercato estivo, inseguendo i vari Torreira, Thorstvedt o Brozovic dopo che Grosso si era augurato di avere uno tra Matic e Hojbjerg, ma in assenza di arrivi il nodo di centrocampo è finito prima sulle spalle di Grosso e oggi su quelle di Vanoli.
US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27

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